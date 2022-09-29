Мадрид, , 11:39 — REGNUM Вице-премьер Испании Тереса Рибера высказалась относительно итогов выборов в Италии, на которых победила правоконсервативная партия суверенитистов «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони. Соответствующее заявление Рибера сделала агентству EFE.

Испания

«Мы уважаем результаты голосования, но всегда предпочитаем, чтобы они (европейцы) выбрали европеистские, солидарные варианты, которые понимают мир, экономическую и социальную реальность с более широкой и инклюзивной точки зрения», — сказала Рибера.

При этом испанский вице-премьер напомнила, что Мелони ранее посещала Андалусию для участия в мероприятии бывшего кандидата в местный парламент от национал-консервативного «Голоса» (Vox) Макарены Олоны.