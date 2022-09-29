Орел, , 11:38 — REGNUM Историческая цель руководства современной России состоит в освобождении восточной части бывш. УССР от нацистского киевского режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 29 сентября депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»), комментируя итоги референдумов.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

«После распада СССР и по настоящее время на территории бывшей УССР западными государства и их фондами вкладывались десятки миллиардов долларов в воспитание в гражданах [бывш. УССР] особой формы фашизма и русофобии. Следует отметить, что современное государство [под руководством киевского режима] по факту разделено на две части: западную, где проживает население преимущественно с антироссийскими взглядами и настроениями, которым ближе западные ценности, и восточную, где проживает преимущественно русскоговорящее население, которое по своему мировоззрению идентично многим гражданам России. Именно поэтому современное руководство Российской Федерации поставило перед собой историческую цель на территории бывшей УССР, которое заключается в освобождении восточной части [территории бывш. УССР] и ее населения от националистического нацистского режима, дав право выбора гражданам данных территорий на самоопределение», — подчеркнул Косогов.

«Необходимо подчеркнуть, что по итогам проведенных референдумов в конце 2022 г. в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях население вышеперечисленных территорий проголосовало за вхождение в состав Российской Федерации. Данный неоспоримый факт свидетельствует о том, что теперь уже бывшие граждане восточной части [территории бывш. УССР] видят свое будущее в составе Российской Федерации и среди русскоговорящего населения», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоялись в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23–27 сентября. Согласно их итогам, подавляющее большинство жителей этих территорий выступили за воссоединение с Россией.