Алжир, , 11:36 — REGNUM Подразделения Национальной народной армии Алжира провели серию операций по обеспечению безопасности государственной границы с Марокко. Об этом 29 сентября сообщает официальная газета El-Bilad со ссылкой на министерство обороны Алжира.

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По данным военного ведомства, в период с 21 по 28 сентября были задержаны несколько групп контрабандистов, у которых были изъяты 147 кг необработанных наркотических веществ.

«В рамках борьбы с организованной преступностью и в продолжение интенсивных усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в нашей стране сводные отряды армии и служб безопасности, и в ходе различных операций, задержали 39 наркоторговцев. Были пресечены попытки ввоза наркотиков в крупном размере с территории Марокко в количестве 147 килограммов обработанного наркотического вещества, а также изъято 121 015 психотропных таблеток», — сообщили в минобороны Алжира.