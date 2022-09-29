Хельсинки, , 11:33 — REGNUM Большая часть парламентариев Финляндии хотели бы немедленно закрыть границы страны для туристов из России. Об этом сообщает финское издание YLE. Напомним, по данным финских СМИ, ввести такой запрет могут уже в ночь с 29 на 30 сентября 2022 года.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Часть депутатов парламента поддерживает сохранение допуска в страну граждан РФ по гуманитарным соображениям, но в целом парламентарии рассматривают способы ограничения въезда туристов из России. Аргументами для закрытия границ являются специальная военная операция и ситуация на территории бывш. УССР. Финские депутаты считают, что в таких условиях отдых граждан РФ в Финляндии неуместен.

Согласно данным опроса финского СМИ, 120 парламентариев поддерживают закрытие границы в ближайшее время. В этом случае жители России не смогут въехать в Финляндию по шенгенской визе или использовать её в качестве транзита для следования в другие страны. Для некоторых категорий сделают исключение. Например, можно будет приехать к родственникам, на учёбу и по гуманитарным соображениям. Один из депутатов предложить ввести визы для уязвимых и находящихся под угрозой жителей России.

«Это необходимо для того, чтобы международные отношения Финляндии не были поставлены под угрозу, когда россияне используют Финляндию в качестве транзитной страны для отдыха. В то же время должен быть обеспечен гуманитарный доступ, например, для преследуемых, для оппозиции <…>. Конечно, решение в принципе не ограничивает применение международной защиты в Финляндии», — заявила депутат Иирис Суомела.

Есть и те, кто не поддерживает общее настроение парламентариев. К ним относится Ано Туртиайнен. Он считает, что нужно продолжать принимать туристов из России. По его мнению, надо налаживать отношения с РФ.

«Руководство финского государства должно объявить, что Финляндия выходит из-под санкций против России, извиниться за свое глупое поведение по отношению к русским и признать, что оно стало жертвой западной военной пропаганды», — заявил Туртиайнен.

Также критики отмечают, что введение запрета на пересечение границы нарушает верховенство закона. Депутат Йоханнес Ирттиахо заявил, что на введение запрета нет никаких правовых оснований.

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