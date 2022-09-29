Хельсинки, 29 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Большая часть парламентариев Финляндии хотели бы немедленно закрыть границы страны для туристов из России. Об этом сообщает финское издание YLE. Напомним, по данным финских СМИ, ввести такой запрет могут уже в ночь с 29 на 30 сентября 2022 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Часть депутатов парламента поддерживает сохранение допуска в страну граждан РФ по гуманитарным соображениям, но в целом парламентарии рассматривают способы ограничения въезда туристов из России. Аргументами для закрытия границ являются специальная военная операция и ситуация на территории бывш. УССР. Финские депутаты считают, что в таких условиях отдых граждан РФ в Финляндии неуместен.

Согласно данным опроса финского СМИ, 120 парламентариев поддерживают закрытие границы в ближайшее время. В этом случае жители России не смогут въехать в Финляндию по шенгенской визе или использовать её в качестве транзита для следования в другие страны. Для некоторых категорий сделают исключение. Например, можно будет приехать к родственникам, на учёбу и по гуманитарным соображениям. Один из депутатов предложить ввести визы для уязвимых и находящихся под угрозой жителей России.

«Это необходимо для того, чтобы международные отношения Финляндии не были поставлены под угрозу, когда россияне используют Финляндию в качестве транзитной страны для отдыха. В то же время должен быть обеспечен гуманитарный доступ, например, для преследуемых, для оппозиции <…>. Конечно, решение в принципе не ограничивает применение международной защиты в Финляндии», — заявила депутат Иирис Суомела.

Есть и те, кто не поддерживает общее настроение парламентариев. К ним относится Ано Туртиайнен. Он считает, что нужно продолжать принимать туристов из России. По его мнению, надо налаживать отношения с РФ.

«Руководство финского государства должно объявить, что Финляндия выходит из-под санкций против России, извиниться за свое глупое поведение по отношению к русским и признать, что оно стало жертвой западной военной пропаганды», — заявил Туртиайнен.

Также критики отмечают, что введение запрета на пересечение границы нарушает верховенство закона. Депутат Йоханнес Ирттиахо заявил, что на введение запрета нет никаких правовых оснований.