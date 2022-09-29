Брюссель, 29 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Европейский союз может запретить перевозчикам и страховым фирмам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается по цене, превышающей определенный порог. Об этом сообщило интернет-издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что этим компаниям нельзя будет заниматься операциями с нефтью из России, если ее закупочная цена за баррель не будет «на уровне или ниже заранее установленной предельной цены, определенной органом по установлению предельной цены коалиции стран «Группы семи».

Компании должны будут доказать ЕС, что нефть «закуплена по предельной цене или ниже», передает ТАСС.

Кроме того, руководство Евросоюза может запретить заключать новые контракты с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «Транснефтью».