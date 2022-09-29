Вашингтон, 29 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. По запросу американских сенаторов министерство обороны США начало процесс рассмотрения дел афганских иммигрантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Согласно Spectrum News, сенаторы Рон Джонсон и Джош Хоули в письме, адресованном Пентагону, выразили обеспокоенность по поводу того, что досье некоторых афганских иммигрантов не были расследованы должным образом.

Сенаторы заявили, что в отношении более 300 лиц, эвакуированных из Афганистана, и которые фигурировали в биометрическом списке министерства обороны США, не проводилось расследование.

В указанном списке присутствуют лица, представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности США и входящие список подозреваемых в терроризме.

По словам сенаторов, Америка разрешила въезд без проверки людям, которые были в списке террористов, и даже исключила некоторых из них из этого списка.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, тысячи афганцев были вывезены в США. Сейчас распространяются слухи, что некоторые из них могут представлять угрозу национальной безопасности Америки.