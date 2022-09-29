Кабул, 29 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. После того, как премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своём выступлении на Генеральной Ассамблее ООН выразил обеспокоенность деятельностью террористических группировок в Афганистане, посольство Пакистана в Кабуле заявило, что это не следует рассматривать как проявление враждебности. Асад Аббас, временный поверенный в делах Пакистана, сказал Afghanistan International, что лидеры двух стран должны совместно решать проблемы.

Pixabay.com Флаг Пакистана

Шахбаз Шариф в своём выступлении на 77-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Пакистан, как и другие страны мира, обеспокоен «активностью крупных террористических группировок» в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) моментально отреагировали на заявления премьер-министра Пакистана. Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергло эти утверждения как необоснованные и подчеркнуло, что с территории Афганистана никаких нападений против других стран не будет.

Временный поверенный в делах Пакистана упомянул о помощи его страны Афганистану и сказал, что народы Пакистана и Афганистана имеют позитивные отношения, которые не должны определяться мнением одного человека.

Амир Хан Моттаки, министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в ответ на утверждения официальных лиц Пакистана, что, «если кто-либо попытается использовать афганскую землю против кого-либо, он будет наказан». Он добавил, что стабильность Афганистана отвечает интересам региона, и есть определённые круги, которые хотят, чтобы его страна оставалась в изоляции.

Временный поверенный в делах Пакистана отметил помощь, оказываемую Пакистаном, и сказал, что только в этом месяце его страна выделила почти миллион долларов для больницы Мухаммеда Али Джинны в Кабуле.

Асад Аббас также указал на другие виды сотрудничества, такие как сокращение времени выдачи виз для афганцев, содействие торговле между двумя странами и создание льгот для экспорта из Афганистана, и упомянул о выделении стипендий для 1500 афганских студентов.

Озабоченность западных стран и Пакистана присутствием экстремистских группировок в Афганистане перекликается с тем, что «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) с момента возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти как минимум трижды атаковало Узбекистан и Таджикистан с территории Афганистана.

Также «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно атаковало базы пакистанской армии на границе между Афганистаном и Пакистаном.

В сфере внутренней безопасности в Афганистане «Велаят Хорсан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовал несколько терактов и взрывов террористов-смертников в Кабуле и других городах Афганистана и открыто взял на себя ответственность за них.

На слова пакистанского премьера отреагировали и ряд афганских политиков. Хамид Карзай, бывший президент Афганистана, сказал, что Афганистан является жертвой терроризма и что международный терроризм годами имеет убежище в Пакистане и проводит операции против Афганистана при поддержке пакистанского правительства.

Пакистанский дипломат также упомянул призыв Пакистана высвободить финансовые резервы и оживить банковскую систему Афганистана и сказал, что ООН просит предоставить 4,2 миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи Афганистану.