Анадырь, 29 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал об обеспечении и расширенной поддержке резервистов округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Ещё о поддержке наших защитников. Проанализировали опыт отправки первой группы резервистов, работу других регионов и поступившую обратную связь. Приняли решение обеспечить мобилизованных и добровольцев дорожными наборами. В них будут входить: тактический рюкзак на 60 литров, зимнее термобелье, термоноски, тактические перчатки, фонарик, туристический коврик, полотенце, швейный набор и кнопочный телефон.

Возьмём эту заботу на себя, чтобы защитники могли сосредоточиться на подготовке и не тратили время на организацию быта. Своих не бросаем», — написал в своём телеграм-канале Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал снабдить призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона необходимым снаряжением.