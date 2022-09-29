Иркутск, , 10:47 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзеев пообещал снабдить призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона необходимым снаряжением. Он написал об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

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Как отметил губернатор региона, ранее он встретился с мобилизованными и членами их семей на вокзале перед отправкой призванных в Новосибирск

«Да, многие спрашивают о снаряжении. Обязательно обеспечим. Поговорил с ребятами. Спокойные, крепкие, надёжные. С правильным настроем. Спасибо вам и берегите себя!», — указал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне набор самого нужного в полевых условиях поручил выдавать призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.