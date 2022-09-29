Москва, 29 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. К концу 2022 года курс юаня по отношению к доллару снизится в пределах 3-4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Китай последовательно снижает стоимость юаня по отношению к доллару, поскольку это дает ему конкурентные преимущества перед США и Евросоюзом в торговых обменах. Это может привести к укреплению его торгового баланса за счет увеличения экспортного потенциала. Одновременно это позволяет КНР стимулировать и экспорт из КНР в Россию. Скорее всего, мы увидим снижение курса юаня к концу года в пределах 3-4%», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Народный банк Китая понизил курс юаня до 7,1107 за доллар.