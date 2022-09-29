Бухарест, 29 сентября 2022, 10:36 — REGNUM Министерство энергетики Румынии объявило о реализации программы выделения дополнительных средств гражданам с ограниченными физическими возможностями для оплаты коммунальных счетов. Об этом 29 сентября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Электроэнергия
Электроэнергия
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, на первом этапе десятки тысяч местных инвалидов получат специальный ваучер, гарантирующий его владельцу 50-процентную скидку за потребленную электроэнергию.

«Это будет адресная помощь, воспользоваться которой смогут наименее защищенные в социальном контексте граждане», — заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

Из каких именно фондов будет выделяться соответствующая помощь, Попеску не уточнил.

Напомним, на сегодняшний день более 800 тыс. инвалидов в Румынии не располагают средствами для своевременного погашения долгов по услугам ЖКХ.