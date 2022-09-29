Бухарест, 29 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министерство энергетики Румынии объявило о реализации программы выделения дополнительных средств гражданам с ограниченными физическими возможностями для оплаты коммунальных счетов. Об этом 29 сентября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По предварительным данным, на первом этапе десятки тысяч местных инвалидов получат специальный ваучер, гарантирующий его владельцу 50-процентную скидку за потребленную электроэнергию.

«Это будет адресная помощь, воспользоваться которой смогут наименее защищенные в социальном контексте граждане», — заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

Из каких именно фондов будет выделяться соответствующая помощь, Попеску не уточнил.

Напомним, на сегодняшний день более 800 тыс. инвалидов в Румынии не располагают средствами для своевременного погашения долгов по услугам ЖКХ.