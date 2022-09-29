Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Ростовской области учреждена премия для лучших казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Соответствующее постановление подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Донские казаки

Ростовский губернатор ранее отмечал огромный вклад донских казаков в обеспечение правопорядка, сохранение традиций и культуры донского казачества, работу с молодёжью.

Претендовать на получение премии смогут казаки, победившие в конкурсе, проводимом департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. Комиссия учтёт стаж в составе Всевеликого войска Донского, награды, а также вклад в формирование мобилизационного людского резерва Вооружённых сил России.