Тбилиси, 29 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В связи с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию белорусский посол в Грузии был вызван в МИД страны, где ему был выражен протест, сообщает 28 сентября mfa. gov. ge.

Mfa.gov.ge Посол Белоруссии в грузинском МИДе

Грузинская сторона выразила послу Белоруссию Анатолию Лису крайнюю озабоченность по поводу визита Лукашенко в «оккупированную» Абхазию и его встречи с представителями «оккупационного режима» и потребовала дополнительных разъяснений от белорусской стороны.

Напомним, что 28 сентября Александр Лукашенко встретился в Сухуме с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Следует отметить, что до назначения на должность посла в Грузии Анатолий Лис в течение семи лет возглавлял Брестскую область.