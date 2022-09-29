Москва, 29 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В ЕС пока не наблюдается кардинального изменения отношения к использованию традиционных источников энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

АЭС

«Пока кардинального изменения подходов к использованию традиционных источников энергии в ЕС не наблюдается. Действуют тактические корректировки. Но рецессия и угроза закрытия крупных промышленных предприятий потребуют от правительства Германии переноса сроков отказа от атомной, газовой и угольной генерации на ближайшие пять лет. Одновременно правительства будут усиливать поддержку разработки новых более дешевых технологий альтернативной генерации энергии», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, энергокризис показал ЕС несостоятельность идеи быстрого перехода на возобновляемые источники энергии.