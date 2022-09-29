Воронеж, 29 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил главам муниципалитетов создать на территориях регионе сеть службы опеки над семьями призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он написал об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Дал ещё одно поручение главам муниципалитетов Воронежской области — сформировать на территориях сеть службы опеки над семьями мобилизованных. Каждый глава должен лично знать все тревожные сигналы на этот счёт, своевременно предлагать помощь жёнам, матерям, детям, другим родственникам наших мужчин, даже если формально люди не подпадают под льготные категории», — отметил он в своём сообщении.

При этом Гусев уточнил, что формализовать такую поддержку невозможно, так как у всех разные ситуации, однако сочувствие и забота это и есть «неформальные проявления настоящего результата работы власти на любом уровне».

Также губернатор Воронежской области указал, что потому члены семей мобилизованных могут в случае необходимости обращаться в районные администрации за помощью.

«Механизм выделения такой помощи ещё определяется, мы внедряем его, что называется, с колёс, поэтому всех прошу отнестись с пониманием, если что-то получится не сразу. А каждый глава может сам определить формат своей районной службы. И далее мне отчитается», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами и жителями региона, проверяя каждое обращение и каждую проблему.