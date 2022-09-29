Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Темпы догазификации Сахалина и Курил будут ускорены. Об этом в ходе совещания в рамках форума «Нефть и газ Сахалина 2022» договорились губернатор области Валерий Лимаренко и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, сообщил глава островного региона в своём телеграм-канале.

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Активно на Сахалине будут вестись работы по строительству газораспределительных станций, котельных и межпоселковых газопроводов.

Особое внимание уделяется догазификации в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Макаровском, Поронайском и Долинском районах.

«Работа предстоит большая, но с таким надежным партнером я уверен в успехе», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции были нацелены на дестабилизацию нефтегазового сектора России, но по проекту «Сахалин-2» удалось добиться увеличений добычи и реализации газа. Об этом 28 сентября на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2022» заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.