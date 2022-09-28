Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Санкции были нацелены на дестабилизацию нефтегазового сектора России, но по проекту «Сахалин-2» удалось добиться увеличений добычи и реализации газа. Об этом 28 сентября на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2022» заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Алексей Лукашевич Сахалин

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«Последние годы стали для нефтегазовой промышленности серьезным испытанием. Это связано с геополитической ситуацией. Недружественные действия ряда западных стран пытаются дестабилизировать работу нефтегазового сектора», — сказал Лимаренко.

По проекту «Сахалин-2» принято ключевое решение, которое позволило не приостановить добычу — с августа оператором стала российская компания «Сахалинская энергия». Добыча газа увеличилась на 17,6% и составила 12,1 млрд куб. метров. Объём реализации СПГ вырос на 19,5%.

На проекте замещают иностранный персонал соотечественниками, которых работает уже 98%.

Как сообщало ИА REGNUM, на проекте «Сахалин-1» за семь месяцев 2022 года добыча нефти и конденсата сократилась в два раза, а в настоящее время не ведётся вообще.