Москва, , 10:14 — REGNUM Российский шорт-трекист, олимпийский чемпион Семён Елистратов заявил, что не собирается отказываться от своей страны ради Олимпийских игр. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

«На следующие Игры нужно ехать обязательно, но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи», — сказал Елистратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская команда по автогонкам «Камаз-мастер» отказалась от участия в ралли-марафоне «Дакар», поскольку Международная автомобильная федерация (FIA) требовала подписать документ с осуждением специальной военной операции России по денацификации бывшей УССР.

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