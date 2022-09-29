Самарская область, 5 июля, 1999, 13:08 — ИА Регнум. Месяц назад депутат самарской городской Думы Алла Демина создала общественный комитет по досрочному отзыву мэра Самары Георгия Лиманского, а в вышедшем сегодня первом номере "Новой газеты" в Самаре журналисты предложили жителям города подписаться под письмом к Олегу Сысуеву с просьбой вернуться в город Самару. Вполне возможно, в ближайшее время по их инициативе бывший заместитель главы Администрации Президента будет выдвинут кандидатом в Депутаты Госдумы в одном из Самарских округов.