Москва, 29 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В военкоматах Москвы создали специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом 28 сентября сообщил мэр столицы России Сергей Собянин на своём сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«С учётом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указа президента и приказов Минобороны России», — указал он в своём сообщении.

Также мэр Москвы добавил, что по результатам работы таких групп военкоматы уже разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учётных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые ответы на главные вопросы, касающиеся частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России Владимиром Путиным, опубликовал портал «Объясняем. рф».