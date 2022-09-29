Луганск, 29 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом 29 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 02:50 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела был разрушен жилой дом.