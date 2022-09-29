Луганск, 29 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили 29 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 00.07 (совпадает с мск) по н. п. Золотое–5 с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела был разрушен Дом культуры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.