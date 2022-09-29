Вашингтон, 29 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Россия защитит Крым и новые территории, которые могут войти в состав страны по итогам референдумов о воссоединении. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для американского издания The National Interest.

Mil.ru Анатолий Антонов

По его словам, заявления США о допустимости ударов по территориям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям подходят к опасной грани. Антонов заверил, что США заблуждаются, считая, что Россия не станет защищать Крым или территории, которые могут войти в состав РФ после референдума.

«Наши шаги по защите Отечества будут твёрдыми и решительными», — предупредил дипломат.