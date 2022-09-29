Асунсьон, 29 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес призвал Тайвань инвестировать в его страну $1 млрд, чтобы помочь ему противостоять «огромному» давлению со стороны Китая, который наращивает свое влияние в регионе, как передает Financial Times.

(сс) Isac Nóbrega. Palácio do Planalto Марио Абдо Бенитес

Большинство еще остающихся у Тайваня дипломатических союзников находятся в Латинской Америке и Карибском бассейне, но Пекин постепенно перетягивает их к себе, предлагая помощь, кредиты и торговые договоры. Переход Парагвая, крупнейшей по территории страны, которая пока еще признает Тайвань, в другой лагерь станет тяжелым ударом для Тайбэя.

«Мы работаем с президентом Тайваня… чтобы парагвайский народ почувствовал реальные преимущества стратегического альянса», — сказал Абдо в интервью Financial Times во время визита в США.

«Тайваньские инвестиции составляют более $6 млрд в странах, не имеющих дипломатических отношений с Тайванем, и мы хотим, чтобы из них $1 млрд был вложен в Парагвай, — сказал он. — Это поможет нам аргументировать важность стратегического союза с Тайванем».

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что это заявление «будет иметь глубокое значение для тайваньско-парагвайского стратегического партнерства».

«Правительство поощряет тайваньские компании посетить страну и изучить возможность инвестирования», — говорится в заявлении министерства, направленном по электронной почте.

За последние пять лет Панама, Сальвадор, Доминиканская Республика и Никарагуа отказались от поддержки Тайваня, что встревожило США, так как они заинтересованы в том, чтобы Тайбэй сохранил союзников в регионе.