Майами, США, 29 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Судно с мигрантами с Кубы затонуло у побережья американского штата Флорида из-за плохих погодных условий, которые были вызваны ураганом «Иэн». Об этом сообщила на своем сайте Береговая охрана США.

Иван Айвазовский. В бурю. 1872

На борту лодки находились 23 человека. Троих мигрантов удалось спасти, остальные пропали без вести. Спасенных госпитализировали с симптомами истощения и обезвоживания. Поисковая операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в США пришлось отменить 1935 авиарейсов из-за угрозы, которая исходит от урагана «Иэн», ослабшего с третьей до второй категории.