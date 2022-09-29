Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Соединённые Штаты испытывают Россию на прочность, подталкивая столкновение крупнейших ядерных держав. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для издания The National Interest.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон запугивает мировую общественность мнимыми ядерными угрозами со стороны России. При этом испытывает Россию на прочность и подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав.

Дипломат напомнил, что стороны перестали сдерживать соглашения по ПРО и РСМД.

«Фактически прекратил существование ДОН. Вырабатывает свой ресурс ДСНВ, который далеко не полностью соблюдается американской стороной», — отметил Антонов.