Донецк, , 09:01 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка. Об этом 29 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:38 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты в ночь на 29 сентября обстреляли населённые пункты Сватово и Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.