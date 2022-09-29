Москва, 29 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Покупка дружественной иностранной валюты на рынке может начаться уже в 2022 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.

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Глава Минфина не исключил, что ведомство уже в этом году сможет выйти на валютный рынок, и никаких ограничений для этого нет.

«Какая валюта «дружественная» валюта? Очевидно, что сегодня это юань. Минфин будет исходить из бюджетного правила, отправлять рубли в ЦБ РФ, а регулятор, как и раньше, будет принимать решение, выходить на рынок или не выходить», — пояснил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России готовится в тестовом режиме начать покупки юаней вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила.

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