Луганск, , 08:56 — REGNUM Киевские нацисты в ночь на 29 сентября обстреляли населённые пункты Сватово и Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 29 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Отмечается, что обстрел Золотого-5 со стороны ВСУ был зафиксирован в 00:07 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

Кроме того, уточняется, что в 02:50 бандеровские формирования выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что коллективный Запад использует Владимира Зеленского как наёмника против России.