Токио, , 08:43 — REGNUM Отмечая 50 лет с момента нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем на фоне растущей напряженности в регионе, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили в четверг 29 сентября о важности развития двусторонних отношений в позитивном ключе, как передает агентство Reuters.

Китай и Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В телефонном разговоре Си сказал Кисиде, что придает «большое значение» развитию китайско-японских отношений и что готов работать с японским коллегой для достижения этой цели.

В послании, зачитанном на приеме в Токио по случаю знаменательной даты, Кисида сказал, что двусторонние отношения сегодня сталкиваются со «многими сложностями и вызовами» и что он надеется проложить путь к «новому будущему».

«Япония и Китай разделяют большую ответственность за достижение мира и процветания в регионе и во всем мире», — подчеркнул Кисида и добавил, что в следующие 50 лет надеется вместе с Си «работать над построением конструктивных и стабильных японско-китайских отношений».

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