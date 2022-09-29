Донецк, , 08:29 — REGNUM Куйбышевский район Донецка был обстрелян со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 29 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Отмечается, что ВСУ произвели обстрел Куйбышевского района Донецка в 08:14 (совпадает мск), выпустив по городу три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки киевские нацисты дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.