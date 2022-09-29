Луганск, 29 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевские нацисты дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом 29 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

Уточняется, что за указанный период ВСУ обстреляли в республике города Лисичанск и Перевальск, по которым было выпущено в общей сложности восемь ракет из РСЗО M142 HIMARS.

Также указывается, что в Лисичанске в результате обстрелов бандеровцев было разрушено здание городского водоканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Свердловской области пенсионерка из города Новоуральска приобрела на собственные средства медицинские препараты для лечения раненых участников специальной операции и передала их в госпиталь.