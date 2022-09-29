Екатеринбург, 29 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Свердловской области пенсионерка из города Новоуральска приобрела медицинские препараты для лечения раненых участников специальной операции и передала их в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой.

Лекарства

Покупки гражданка сделала на собственные сбережения в размере 500 тыс. рублей. По её словам, ей идёт девятый десяток лет. Пенсии на жизнь и на лечение хватает. И она решила хотя бы немного помочь участвующим в военной спецоперации.

Помощь в этом деле оказала Мерзлякова. По её просьбе сотрудники военного госпиталя в Екатеринбурге помогли составить список необходимых лекарств.

Начальник госпиталя, полковник медицинской службы Сергей Яшин заверил пожилую свердловчанку, что все лекарства будут использоваться для лечения военнослужащих. Также он поблагодарил её за такую весомую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация идёт с 24 февраля. А 21 сентября в России началась частичная мобилизация.