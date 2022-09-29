Москва, 29 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 28 сентября подешевела на 3,99%, до $89,05. Цена восстанавливалась на фоне беспокойства из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Иан», заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

John Hill Добыча нефти в Китае

Ураган достиг побережья Флориды на скорости 250 км/час и уровнем опасности 5-й категории. Он быстро утратил скорость и растерял свою силу.

По последним данным уровень категории упал до первой. Дополнительную поддержку нефтяной рынок получал от коррекции доллара и данных минэнерго США.

Запасы нефти в США на минувшей неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, до 430,56 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей, до 212,19 млн баррелей (прогноз был +500 тыс.), запасы дистиллятов — на 2,89 млн баррелей, до 114,36 млн баррелей (прогноз был +600 тыс.)

Сегодня, 29 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,90. Цена встретила сопротивление в виде трендовой линии от вершины $105,45.

Если коррекция по индексу доллара продолжится, то ожидается восстановления нефтяных котировок до $93-94.

Если покупатели не смогут пробиться через уровень 90, то вполне вероятно увидеть новое снижение перед выходными.

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