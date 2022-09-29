Брюссель, 29 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На фоне призывов стран Евросоюза к Брюсселю вмешаться, чтобы остановить безудержное подорожание топлива, Европейская комиссия предупредила страны ЕС о сложностях, с которыми может быть связано введение широкого ограничения цен на газ, и тех рисках, которые оно представляет для энергетической безопасности Европы, как передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

29 сентября Еврокомиссия представила странам документ, где анализируются различные варианты сдерживания высоких цен на газ, после того как 15 из 27 стран — членов Евросоюза ранее призвали ограничить цены на газ.

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, отмечается, что ограничение оптовых цен для биржевых сделок как по сжиженному, так и по трубопроводному газу может нарушить поставки, осуществляемые между странами ЕС.

Это произойдет потому, что ценовые сигналы перестанут стимулировать потоки в регионы с высоким спросом или дефицитом предложения, считает комиссия. По ее мнению, такое ограничение цен может сработать только в том случае, если будет создана новая организация, которая будет распределять и доставлять дефицитное топливо между государствами.

ЕС также потребуются «значительные финансовые ресурсы» для того, чтобы страны могли продолжать привлекать поставки газа с конкурентных мировых рынков, где другие покупатели могут быть готовы платить цены выше предельной цены ЕС.

Широкое ограничение оптовых цен на газ создаст большой «риск спровоцировать перебои в поставках» от иностранных поставщиков, чем ограничение только трубопроводных поставок, также говорится в документе комиссии.