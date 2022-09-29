Братислава, , 08:04 — REGNUM Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что решение правительства Чехии ввести временный пограничный режим на границе двух республик является ошибкой, сообщило издание Novinky.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На такой шаг Прага пошла из-за наплыва нелегальных мигрантов на чешскую территорию. По мнению Хегера, такие решения не следует принимать без переговоров.

Он отметил, что и Словакия, и Чехия входят в «Шенгенское пространство», в связи с чем Братислава вряд ли будет охранять границы со своей стороны. Хегер напомнил, что Шенген является «зоной свободного передвижения людей и товаров», и проблемы миграции не должны касаться словацкой республики, а действия чешских властей нарушают принципы Еврозоны.

Глава правительства предположил, что кризис возник из-за ситуации на границе Венгрии и Сербии, и предложил от Словакии помощь в решении проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября болгарское министерство внутренних дел объявило о продлении режима ЧП на границе Болгарии и Турции, действующего из-за наплыва беженцев. 28 сентября правительство страны выделило еще 10 млн левов ($6 млн) на борьбу с нелегальной иммиграцией.

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