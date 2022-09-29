Тегеран, 29 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 28 сентября командующий сухопутными войсками иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что позиции террористических формирований в Иракском Курдистане были поражены и уничтожены 73 баллистическими ракетами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эмблема КСИР

Ссылаясь на операции КСИР, бригадный генерал Пакпур отметил, что в ходе этой антитеррористической операции, которая была начата в глубине северного иракского региона Курдистан, 73 баллистические ракеты класса «земля-земля» и десятки беспилотных летательных аппаратов точно поразили намеченные цели, что привело к их полному уничтожению.

Командующий сухопутными силами КСИР призвал власти северного иракского региона Курдистан вывести размещенные там антииранские террористические формирования и подчеркнул, что операции будут продолжаться до полного разоружения формирований в этом регионе.

В ходе аналогичной операции 26 сентября сухопутные силы КСИР нанесли артиллерийские удары по базам террористов, в том числе местам сбора и тренировочным лагерям, с помощью интеллектуального и высокоточного оружия.