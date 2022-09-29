Сеул, 29 сентября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Военно-морские силы США, Японии и Южной Кореи проведут совместные учения по борьбе с подводными лодками в международных водах Восточно-Китайского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Сообщается, что подобные учения будут проводиться впервые за более чем пять лет. Решение о проведении противолодочных учений было принято в связи с недавним запуском ракет со стороны Северной Кореи. В маневрах примут участие несколько боевых кораблей, включая эскадренные миноносцы Японии и Южной Кореи, а также авианосец «Рональд Рейган» ВМС США.

«Учения будут частью плана минобороны по возобновлению военного сотрудничества Южной Кореи, США и Японии до уровня 2017 года, а также частью плана по защите от угрозы со стороны Северной Кореи», — приводит агентство сообщение южнокорейского министерства обороны.

В рамках маневров корабли будут отрабатывать задачи по поиску и уничтожению подводных лодок, способных нести ядерное оружие.