Пекин, 29 сентября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Японии следует выстраивать отношения с Китаем в соответствии с реалиями новой эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 50-летия установления дипотношений между странами. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Я готов объединить с вами усилия, чтобы сообща мы могли выстраивать китайско-японские отношения в соответствии с требованиями новой эпохи и с учетом ключевых тенденций», — заявил он.

По словам Си Цзиньпина, Пекин уделяет достаточное внимание укреплению связей с Японией. Он отметил, что 50-летняя годовщина может стать очередной вехой в развитии отношений между странами. Китайский лидер также добавил, что сотрудничество между Пекином и Токио опирается на договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония выразила протест Китаю из-за захода китайских военных кораблей в зону у спорных островов. Токио также призвал Пекин немедленно вывести свои корабли из этого района.