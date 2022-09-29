Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. На Камчатке мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса проходят боевое слаживание на полигоне Радыгино в окрестностях Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Мы — Россия, мы всегда впереди. Мы сколько, четыре дня знакомы с подразделением, но я считаю, те, с кем я познакомился, на них я могу положиться. Буду знать, что они прикроют мне спину в трудный, тяжелый момент. Настрой один: пришёл, увидел, победил. Другого быть не дано. По-другому нельзя. За нами родители, дети, жены. Мы должны оставить Россию при себе», — сказал мобилизованный для участия в спецоперации житель Камчатки Ярослав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области военнослужащих, мобилизованных из запаса, отправили на полигоны для учебной подготовки перед участием в спецоперации в защиту Донбасса. Призывников провожали торжественно.