Благовещенск, 29 сентября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. В Амурской области военнослужащих, мобилизованных из запаса, отправили на полигоны для учебной подготовки перед участием в спецоперации в защиту Донбасса. Призывников провожали торжественно, в том числе на аэродроме присутствовали глава региона Василий Орлов и временно исполняющий обязанности командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз, выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах», — обратился к военнослужащим Сергей Нырков.

Василий Орлов сказал, что гордится резервистами и всей Амурской областью. Он уверен, что Дальний Восток и Сибирь в очередной раз показали: когда наступает беда, жители этих территорий встают и защищают Россию в первых рядах.

«Так было неоднократно в нашей истории, так было в XVII веке, когда поляки взяли Москву и народное ополчение с Мининым и Пожарским освобождало её. Так было в 41 году, когда немцы под Москвой получили отпор Сибирских и Дальневосточных дивизий. Так будет и сейчас», — сказал губернатор.

Военнослужащих отправляли под гимн Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по десять тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка будут получать семьи участников спецоперации в защиту Донбасса. Кроме того, им будут компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ.