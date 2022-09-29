Чанчунь, Китай, 29 сентября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Семнадцать человек погибли и еще трое получили ранения в результате пожара в ресторане в городе Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщили в среду местные власти, передает 29 сентября газета China Daily.

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Местная пожарная команда получила сообщения об инциденте, который произошел в зоне высокотехнологичного промышленного развития Чанчуня в 12:40 по пекинскому времени 28 сентября. Пожар вспыхнул в ресторане Hongyu Xiaoyoubing Baixing на улице Ицзю, сообщается в официальном аккаунте города в Weibo.

В общей сложности 13 пожарных машин и 60 пожарных немедленно прибыли на место для спасения. По состоянию на 15:00 поисково-спасательные работы на месте происшествия завершились. Раненые проходят лечение в местной больнице.

Оператор ресторана взят под контроль. Ведется дальнейшее расследование причин пожара. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая заявило, что направило группу в Чанчунь для ликвидации последствий инцидента.