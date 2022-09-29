Новосибирск, , 06:15 — REGNUM В Новосибирске 29 сентября совершена попытка поджога военного комиссариата. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

У дверей военкомата Татьяна Титаева © ИА Regnum

«29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска, в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны», — прокомментировал произошедшее военком региона Евгений Кудрявцев.

По официальным данным, возгорание было оперативно ликвидировано, имущество и помещения не пострадали. Подозреваемого задержали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 сентября в военкомате Усть-Илимска местный житель устроил стрельбу. Был ранен военком.

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