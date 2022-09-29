Вашингтон, 29 сентября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Европа столкнется с тяжелой зимой и суровым будущим из-за отказа от поставок российских энергоносителей, заявил эксперт в сфере энергетики Сэл Гилберти в статье для журнала Forbes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, общий уровень спроса на газ зимой выше, чем общий уровень его добычи, однако летом наблюдается обратная ситуация. Для устранения подобного дисбаланса, считает эксперт, Европе необходимо излишки добытого топлива поместить в хранилища до зимы. Гилберти сравнил это с накопительными счетами в банках.

При этом эксперт отметил, что европейским странам удалось немного сэкономить на топливе летом и заполнить хранилища на 80–95%. Однако, указывает Гилберти, Европа лишилась постоянных поставок газа и нефти из России. В связи с этим европейские страны обязательно столкнутся с дефицитом энергоносителей зимой. Эксперт подчеркнул, что альтернативные источники энергии будут не в силах восполнить дефицит.

«Это значит, что у Европы кончатся запасы газа в хранилищах где-то в середине зимы, если она не будет слишком суровой и меры по экономии энергоносителей и потоки альтернативных видов топлива окажутся адекватными. В настоящее время ничто из этого не может быть гарантировано — и даже более или менее точно спрогнозировано», — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что запасы газа в странах ЕС иссякнут раньше, чем это обещают лидеры европейских стран. Гилберти отметил, что следующая зима при таком подходе может обернуться экономической катастрофой и человеческими жертвами в Европе.