Москва, 29 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Турецкий бизнес пользуется моментом и вкладывает деньги в России. Уже заключено несколько интересных сделок. Об этом 28 сентября в своем телеграм-канале написал научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По мнению эксперта, Турция пользуется моментом и «входит в российский бизнес на спаде, скупая «брошенные» западные активы и вкладывая новые деньги».

«Симбиотические связи нарастают, значит схемы деятельности новых предприятий достаточно надёжны, во всяком случае с точки зрения инвестора. Например, Arcelik Anonim Sirketi приобрела российский бизнес американской Whirlpool (включая Индезит): производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год. Публично сумма сделки около 220 млн евро», — сообщил Караваев.

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Эксперт пояснил, что «нужно учитывать, что это головное предприятие сборки и формирования ремонтных комплектов, и от него работают дилерские в Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане».

«Второй пример из среднего бизнеса турецкого происхождения, уже работающего в России. Текстильный производитель «Миртекс» создал СП с производителем газотрубных котлов Brox, они откроют в Ивановской области производство (оценивается в 680 млн рублей). Котлы используются для строительной, нефтяной, деревообрабатывающей отраслях, в сфере ЖКХ, а также на пищевых и молочных заводах», — написал аналитик.

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