Белогорск, Амурская область, 28 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Информацию о призыве из локомотивного депо Белогорска 600 сотрудников опроверг глава города Станислав Мелюков. Общее мобилизационное задание для города в разы меньше, написал он в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Фейк

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«Помните, как в самом начале эпопеи с коронавирусом активно разгонялись слухи про десятки умерших в терапии и прочая ересь? Потом началась вакханалия с вакцинацией и QR-кодами — чипирование, вживление, вышки 5G и всё остальное мракобесие. Теперь появились первые местные фейки про мобилизацию», — отметил Станислав Мелюков.

Он подчеркнул, что сообщение о массовом призыве из городского депо получило статус часто пересылаемого в соцсетях, но это абсолютная ложь. Мэр обратился к горожанам с просьбой не распространять фейки.

«Мобилизация проходит в Белогорске в плановом режиме, без перекосов и перегибов, организовано. О чем сообщаю и буду сообщать регулярно. А руководители локомотивного депо и те, кто отвечает за бронирование, примите эту ситуацию к сведению — она свидетельствует о слабой разъяснительной работе в вашем коллективе», — написал Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Ленинградской области опровергли слова депутата Государственной думы от Забайкальского края генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва о том, что якобы на оборонном предприятии в Ленобласти мобилизована половина сотрудников.