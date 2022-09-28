Жителей Приамурья призвали не верить фейкам о мобилизации
Белогорск, Амурская область, 28 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Информацию о призыве из локомотивного депо Белогорска 600 сотрудников опроверг глава города Станислав Мелюков. Общее мобилизационное задание для города в разы меньше, написал он в своём телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что сообщение о массовом призыве из городского депо получило статус часто пересылаемого в соцсетях, но это абсолютная ложь. Мэр обратился к горожанам с просьбой не распространять фейки.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Ленинградской области опровергли слова депутата Государственной думы от Забайкальского края генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва о том, что якобы на оборонном предприятии в Ленобласти мобилизована половина сотрудников.