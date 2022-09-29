Вашингтон, 29 сентября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Политики в США пребывают в заблуждении, если полагают, что Россия не готова защищать Крым или другие территории, которые могут войти в её состав. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной 28 сентября в журнале The National Interest.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», — отметил российский дипломат.

При этом дипломат в этой же публикации подчёркивает, что Россия не меняла своей доктрины по применению ядерного оружия. Антонов уточнил, что столкновения двух держав, обладающих ядерным потенциалом, нужно избежать. В качестве примера Антонов привёл ситуацию, возникшую во время Карибского кризиса и указал, что это пример того, как Вашингтон и Москва смогли избежать прямого столкновения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам посла РФ в США Антонова, Соединенные Штаты провоцируют конфликт между ядерными державами, который приведет к непредсказуемым последствиям.