Анкара, , 01:52 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили строительство АЭС в провинции Синоп на севере Турции. Об этом заявил 28 сентября на брифинге турецкий лидер.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Москва и Анкара продолжают вести диалог по указанному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Владимир Путин провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммите ШОС в Самарканде. Они урегулировали все вопросы, касающиеся со строительства АЭС «Аккую» в провинции Мерсин юго-востоке Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Работы на АЭС «Аккую» продолжатся в ускоренном темпе — минэнерго Турции